Нефть подешевела на фоне противоречивых экономических данных

Фьючерсы на нефть во вторник снизились по итогам волатильной сессии, в ходе которой они то росли выше 75 долларов за баррель, то падали ниже 72 долларов за баррель. Трейдеры столкнулись с противоречивой экономической картиной: данные США оказались сильными, а данные Китая – слабыми, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,39 доллара, или на 1,9%, до 72,58 доллара за баррель. В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня памяти.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 1,94 доллара, или на 2,6%, до 72,71 доллара за баррель.

До начала североамериканской сессии цены на нефть упали ниже 72 долларов за баррель после выхода слабых производственных данных Китая и ослабления евро против доллара ввиду сохраняющихся опасений относительно долговых проблем в еврозоне. В начале североамериканских торгов фьючерсы на сырую нефть ненадолго укрепились после выхода производственных и строительных данных США, которые оказались лучше прогнозов и подвигли охотников за прибылью вновь вернуться на нефтяной рынок.

Однако этот рост оказался краткосрочным, так как опасения относительно экономического роста в Китае и Европе перевесили позитивные сигналы, поступающие со стороны экономики США.

Институт управления поставками (ISM) сообщил во вторник, что рассчитываемый им производственный индекс в мае снизился до 59,7 против 60,4 в апреле и 59,6 в марте. Майское значение оказалось лучше прогноза экономистов, которые ожидали, что индекс составит 58,7. В ISM сообщили, что эти данные указывают на то, что восстановление производственной активности в США "продолжает расширяться". Расходы на строительство в США в апреле также выросли, продемонстрировав самый значительный рост почти за 10 лет – на 2,7%.

Публикация данных США ненадолго подтолкнула фьючерсы на нефть вверх, после их падения на фоне индекса менеджеров по снабжению Китая, который в мае упал до 53,9 против 55,7 в апреле.

Между тем, опасения относительно долговых проблем еврозоны продолжили оказывать понижательное давление на цены на нефть посредством валютных рынков. Евро упал к новому четырехлетнему минимуму против доллара США до начала нью-йоркской сессии. Сильный доллар оказывает давление на стоимость нефти, делая ее более дорогой для держателей других валют, что ограничивает спрос на нее.

До начала североамериканских торгов пара евро/доллар упала к новому четырехлетнему минимуму 1,2110 против 1,2306 в понедельник, после того как Европейский центральный банк представил отчет, согласно которому банкам еврозоны, возможно, придется списать еще 195 млрд. евро в течение следующих 18 месяцев.

Эти факторы усилили понижательное давление на евро, начавшееся в пятницу, после того как агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Испании.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB в пятницу снизились в цене на 4,41 цента, или на 2,2%, до 1,9825 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на топочный мазут утратили 3,41 цента, или 1,7%, опустившись до 1,9704 доллара за галлон.