В Донецке открылась XII международная выставка

В Донецке 1 июня в выставочном центре «Эксподонбасс» открылась XII Международная специализированная выставка «Энергетика. Электротехника. Автоматика 2010».

Как сообщили УНИАН в центре «Эксподонбасс», в выставке, которая проходит с 1 по 4 июня, принимают участие более 100 компаний, представляющих отечественные и зарубежные бренды по следующим направлениям: высоковольтное оборудование; энергетическое оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика; промышленная автоматизация; электротехника; кабельно-проводниковая продукция; промышленное освещение и электронные компоненты и системы. На выставке ожидается более 5 тысяч посетителей со всех регионов Украины.

Кроме того, в рамках выставки открылась трехдневная IV Международная научно-практическая конференция «Энергоэффективность крупного промышленного региона», основной задачей которой является содействие расширению сферы использования передовых энергосберегающих технологий с целью построения энергоэффективной модели экономики области.

Организаторами конференции выступили Донецкая облгосадминистрация и общественная организация «Фонд энергосбережения им. В.Вернадского» при поддержке Посольства Финляндии в Украине.