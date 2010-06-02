НКРЭ сохранила предельные цены на газ в июне

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в июне предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на уровне мая - 1992,8 грн. за тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа по регулируемому тарифу).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, в проекте постановления Кабмина об утверждении финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год содержалась рекомендация правительства НКРЭ пересмотреть с 1 июня предельные цены на газ для промышленных потребителей и бюджетных организаций.

В мае по сравнению с апрелем НКРЭ снизила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников на 1,36%, - до 1992,8 грн за тыс. куб. м в связи с укреплением курса национальной валюты по отношению к доллару.