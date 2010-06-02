Генкомпании НАК «ЭКУ» увеличила производство электроэнергии на 16,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-мае текущего года увеличили производство электроэнергии на 16,4%, или 4,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-маем 2009 года – до 29,6 млрд. кВт/ч, что составляет 37,1% от общей выработки ОЭС Украины в отчетный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 20,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,3% общегосударственного производства), что на 12,3%, или 2,2 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 5 месяцев 2010 года произвели 2,5 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года (2 млрд. кВт/ч).

Гидроэлектростанции с начала года произвели 6,9 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 26% больше, чем за 5 месяцев прошлого года (5,5 млрд. кВт/ч).

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 9,6 млн. Гкал теплоэнергии, что на 11,9% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (8,6 млн. Гкал).