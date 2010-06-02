Украина планирует либерализовать рынок угольной продукции

Украина до конца 2012 года планирует отойти от схемы функционирования на оптовом рынке угольной продукции единого государственного продавца ГП «Уголь Украины» и либерализовать рынок.

Об этом сказано в Программе экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, текст которого обнародован на сайте главы государства, в ходе либерализации предполагается внедрить систему прямых договоров закупки угля, в том числе, и посредством аукционов, а также привести цены на уголь государственного угольного сектора к рыночному уровню.

Также предполагается либерализовать механизмы импорта угольной продукции в страну.

Ликвидацию ГП «Уголь Украины» планируется осуществить непосредственно после разработки механизма прямых дотаций убыточным государственным шахтам и ликвидации убыточных шахт.

Одной из первоочередных задач программы определена отмена требования закупать энергетический уголь государственными ТЭС исключительно у «Угля Украины».

Напомним, в 2008 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО своим постановлением обязало государственные энергогенерирующие компании закупать уголь по упрощенной процедуре (с одним участником) у государственного оператора угольной продукции «Уголь Украины». Позднее действие данного постановления было пролонгировано на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА в ходе заседания Комитета заявила, что Программа экономических реформ будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

На первом этапе будет разработано законодательное обеспечение экономических реформ. На втором этапе значительное внимание будет уделяться реформам в социальной сере. В реальном секторе будет пересмотрена тарифная политика, а также будут осуществлены либерализация рынка угля, реструктуризация НАК “Нафтогаз Украины” и начало реструктуризации «Укрзализныци». Будут гармонизированы с требованиями ЕС системы технического регулирования, а также будет осуществлено упрощение таможенных процедур. На этом этапе ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС

Третий этап, по словам И.АКИМОВОЙ, будет «этапом получения первых результатов и корректирования плана реформ в соответствии с полученными результатами».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности Украины.