Нефть продолжила набирать в цене

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 2 июня, повысились на фоне оптимизма инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,28 доллара - до 72,86 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 1,04 доллара - до 73,75 доллара за баррель.