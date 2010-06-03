BP продаст свои активы из-за аварии в Мексиканском заливе

Корпорация BP возможно будет вынуждена продать некоторые из своих самых ценных активов, включая долю в крупнейшем в США месторождении нефти, сообщает Bloomberg.

По данным издания, средства, вырученные от продаж, пойдут на погашение многочисленных затрат, связанных с утечкой нефти на одной из платформ компании в Мексиканском заливе.

Источник сообщает, что претендентами на покупку 26% доли в месторождении Prudhoe Bay, расположенном на Аляске, являются China National Petroleum Corp., Occidental Petroleum Corp. и Hess Corp.

Как сообщалось, нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к штату Флорида. По мнению экспертов, оно достигнет Флориды в пятницу. Таким образом, в опасности окажется экология уже четырех американских штатов.

Ранее генеральный прокурор США Эрик ХОЛДЕР объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля.

Утечку нефти по-прежнему не удается остановить. Случившееся называют крупнейшей экологической катастрофой в истории США.