Кабмин назначил трех новых членов правления «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины назначил трех новых членов правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующие распоряжения Кабмина №1111-р, №1112-р, №1113-р от 31 мая 2010 года обнародованы на правительственном портале.

В частности, Кабмин назначил членами правления Валерия ВИНОКУРОВА (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины», специальный советник Федерации работодателей Украины и др.), Романа ЗАГОРОДНЕГО (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины» и др.), Сергея КАЦУБУ (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины», первый заместитель директора, руководитель ОП «Атомкомплект» ГП НАЭК «Энергоатом» и др.).

Также Кабинет министров Украины назначил Геннадия ЮРЬЕВА заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».Соответствующее распоряжение Кабмина (№1110-р от 31 мая т.г.) обнародовано на правительственном портале.

До этого назначения Г.ЮРЬЕВ в разные годы занимал должности директора департамента НАК «Нафтогаз Украины», заместителя председателя правления «Нафтогаза» и др.

Вместе с тем, другим своим распоряжением (№1109-р от 31 мая т.г.) Кабмин уволил с должности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия БЕЛЯЕВА. На этой должности Ю.БЕЛЯЕВ находился 10 месяцев.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.