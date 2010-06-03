Компании США готовы инвестировать в энергетику Украины

Американские компании готовы инвестировать в энергетический сектор экономики Украины при улучшении инвестиционного климата, заявляют в посольстве США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Моника БЛАНД, выступая сегодня в Донецке на Международном инвестиционном форуме «Шахтный метан. Финансирование проектов в Украине».

«США поддерживают Украину во всех начинаниях, которые касаются экологической безопасности, использования альтернативных ресурсов. Американские компании готовы инвестировать в энергетический сектор Украины, как только улучшится инвестиционный климат», - сказала М.БЛАНД.

Она констатировала, что Украина сегодня не эффективно использует имеющиеся энергоресурсы. По словам представителя американского посольства, «Украина использует энергии в 3 раза менее эффективно, чем в среднем другие страны, и это неэффективное использование энергетических ресурсов не только угрожает самой Украине, но и глобально всему миру».