Директором «Укринтерэнерго» назначен Максим Кучер

Министерство топлива и энергетики Украины своим приказом назначило директором Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Максима КУЧЕРА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укринтерэнерго».

В сообщении отмечается, что М.КУЧЕР назначен с 2 июня т.г.

Напомним, ранее М.КУЧЕР занимал должность исполняющего обязанности директора «Укринтерэнерго».

До прихода в «Укринтерэнерго» М.КУЧЕР занимал должность директора принадлежащего ДТЭК ООО «Пауэр Трейд».

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Румынию и Беларусь. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.