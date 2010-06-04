Украина сбросит для Беларуси цену электричества и транзита нефти?

Украина предлагает Беларуси снижение тарифов на электроэнергию и транзит венесуэльской нефти в счет погашения 50 млн. долл. долга, который сформировался в начале 90-х годов в связи с переходом стран на национальные валюты.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Украины.

"Украина готова пойти на компромисс и вернуть 50 млн. долл., к тому же предлагает разные варианты по электроэнергии и транзиту нефти, чтобы рассчитаться не деньгами. Однако Беларусь идти на уступки пока не собирается", - сообщает Европейское радио.

Эксперты радио связывают с проблемой урегулирования этой задолженности отмену встречи Президентов Украины и Беларуси Виктора ЯНУКОВИЧА и Александра ЛУКАШЕНКО, которая планировалась 28 мая 2010 года в г. Батурин Черниговской области.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил, что украинская сторона рассчитывала, что белорусский Президент привезет на эту встречу грамоту о ратификации Договора о государственной границе. "Для нас принципиально то, чтобы процесс определения границ на местности начался как можно быстрее. В принципе все соответствующие шаги для этого уже сделаны. Дело за малым – за встречей глав государств, на которой состоится обмен ратификационными грамотами. Вот этот формальный шаг еще не сделан. Хотя Украина закончила все процедуры еще в конце 90-х годов", - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО 17 мая 2010 года подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Украиной о государственной границе". Этот договор был подписан в Киеве 12 мая 1997 года. Договор о госгранице вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которая сформировалась после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. долл.

Украинская сторона в ноябре 2003 года предлагала Беларуси на 80% погасить задолженность путем обустройства границ и строительства погранпереходов.

Осенью 2009 года министры иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и Беларуси Сергей МАРТЫНОВ достигли договоренности, которые позволили активизировать процесс ратификации договора о госгранице и довести его до логического завершения.