Фьючерсы на нефть выросли

Фьючерсы на сырую нефть в четверг, 3 июня, выросли на фоне новостей о том, что федеральный мораторий на выдачу новых лицензий на морское бурение нефти будет распространен на мелководную нефтедобычу, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июльских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,75 доллара, или на 2,4%, до 74,61 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,66 доллара, или на 2,3%, до 75,41 доллара за баррель.

Министерство внутренних дел США, включающее в себя Службу управления полезными ископаемыми, отрицает расширение запрета. Агентство Associated Press сообщило о том, что Служба управления полезными ископаемыми распространила по электронной почте сообщение, гласящее о том, что лицензии не будут выдаваться вне зависимости от того, "какой бы ни была глубина вод".

Мораторий на глубоководное бурение нефти был объявлен на прошлой неделе. В настоящее время этот запрет не окажет заметного влияния на объемы добычи нефти, но может снизить добычу нефти и газа примерно на 350 000 к 2015 году.

Покупали в основном июльские фьючерсы, которые поднялись в цене на 40 центов по сравнению с августовскими фьючерсами на фоне поступивших новостей. Обычно такая ситуация свидетельствует о том, что трейдеры обеспокоены возможным сокращением запасов нефти.

Фьючерсы на нефть уже торговались с повышением в начале сессии в четверг после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что запасы нефти и бензина сократились гораздо более значительно, чем ожидалось. Это говорит о том, что этим летом, может быть, удастся избежать образования избыточных запасов топлива.

Согласно опубликованному отчету, запасы в США нефти на неделе 22-28 мая неожиданно сократились на 1,9 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 2,6 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 200 000 баррелей и снижения запасов бензина на 700 000 баррелей.

Несмотря на эти новости, запасы бензина и нефти все еще превышают средние уровни. Трейдеры говорят, что цены могут сдерживаться, пока не будут израсходованы избыточные запасы, для чего понадобится устойчивое восстановление экономики. Спрос превысил 20 млн. баррелей в день впервые с января 2009 года, хотя эта цифра все еще ниже уровней, наблюдавшихся до рецессии, говорят в Министерстве энергетики.

Тем временем, августовские фьючерсы на нефть торговались в узком диапазоне, примерно по 70-75 долларов за баррель.

Министерство энергетики США также сообщило о том, что запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 500 000 баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их снижение на 100 000 баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87,5%, снизившись на 0,3 процентного пункта.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 5,51 цента, или на 2,7%, до 2,0812 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на топочный мазут выросли на 3,32 цента, или 1,7%, до 2,0391 доллара за галлон.