«Газ Украины» обеспокоен долгами предприятий ТКЭ

ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность значительной задолженностью перед компанией предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2009-2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 июня т.г., по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., составляет почти 3 млрд. грн. (уровень оплаты – 70%).

Наибольшую задолженность по потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ имеют предприятия ТКЭ Донецкой (511,74 млн. грн.), Днепропетровской (441,17 млн. грн.), Харьковской (316,78 млн. грн.), Луганской (293,94 млн. грн.), Одесской (157,19 млн. грн.), Киевской (123,54 млн. грн.), Запорожской (104,24 млн. грн.) областей и АРК (119,36 млн. грн.).

АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 2,08 млрд. грн. за потребленный природный газ (уровень оплаты в 2010 г. - 44%).

Неудовлетворительным также является состояние погашения задолженности за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. Долг составляет 1,97 млрд. грн., а уровень расчетов - 78%. Наибольшими должниками по итогам отопительного сезона 2008-2009 гг. являются предприятия ТКЭ Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Одесской областей.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ на необходимости срочно провести расчеты за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2009-2010 гг. и погасить задолженность, накопленную в течение предыдущих отопительных сезонов.

ДК «Газ Украины» отмечает, что предприятия-должники будут отключаться от газоснабжения, а договоры на снабжение газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. будут заключаться с предприятиями, которые полностью рассчитались по своим обязательствам перед компанией.

Также компания отмечает, что несвоевременные и неполные расчеты за потребленный энергоресурс осложняют процесс аккумуляции средств для оплаты импортированного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и негативно отражаются на подготовке к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного газа.