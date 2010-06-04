Янукович: Украина готова увеличить прокачку газа до 200 млрд.куб.м в год

Украина готова увеличить пропускную способность газотранспортной системы для прокачки газа в Европу до 200 млрд. куб. м в год в случае заинтересованности в этом стран Европейского Союза и России.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Первый Национальный канал.

По его словам, процесс переговоров по газотранспортному консорциуму «сегодня движется только в направлении расширения круга переговорщиков. Сегодня в этот круг входят Россия, некоторые страны Европейского Союза».

«Кроме переговоров, ни одного шага в этом направлении не сделано. Какая будет применена модель, если мы будем двигаться этим путем, я не готов сегодня сказать», – отметил он.

При этом Президент добавил, что «я готов сказать только одно, мы заинтересованы в сохранении, как минимум, объемов прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в сторону Европы на уровне не меньше 120 млрд. куб. м».

«Мы безусловно заинтересованы, чтобы эта система работала надежно и было надежное техническое содержание этой системы. Мы обязательно будем делать это собственными силами, но если речь будет идти об увеличении объемов прокачки газа в Европу, если в этом будет заинтересован Европейский Союз и Россия, мы готовы будем рассмотреть этот проект», – добавил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «мы предложили такую идею и говорим, что такая возможность есть – поэтапно увеличить объемы поставок газа в Европу до 200 млрд. куб. м».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что первый этап – это строительство газопровода «Богородчаны-Ужгород», второй этап – модернизация действующей газотранспортной системы без ее остановки и третий этап – строительство новой нитки газопроводов параллельно с существующей.

"Все это расписано во времени, как это можно сделать. Проект можно осуществить не менее чем за 10 лет в целом. А если говорить поэтапно: первая очередь – это 2-3 года; вторая очередь – 3-4 года", - сказал Президент.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в год за счет инвестирования 5-6 млрд. долларов.