Дальше переговоров "газовый" консорциум не продвинулся

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос относительно создания международного консорциума по эксплуатации, управлению и модернизации украинской газотранспортной системы сейчас не продвинулся дальше проведения переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти процессы сегодня двигаются только в направлении расширения круга переговоров», - сообщил Президент Украины.

Он уточнил, что участниками этого переговорного процесса, кроме украинской стороны, являются представители России, а также некоторых стран Европейского Союза.

«Кроме переговоров, ни один шаг в этом направлении пока еще не сделан», - констатировал глава государства.

Он также отметил, что не готов сегодня сказать, какая будет применена модель относительно дальнейшего функционирования ГТС Украины.

«Я хочу сказать лишь одно: мы заинтересованы в сохранении как минимум объемов в прокачке газа через украинскую ГТС в сторону Европы на уровне не менее 120 млрд. куб. м газа», - заявил глава государства. Он также подчеркнул, что Украина, безусловно, заинтересована, чтобы эта система работала надежно, при условиях надлежащего ее технического содержания.

В то же время Президент Украины в который раз подчеркнул имеющуюся возможность увеличить объемы поставок газа в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это может произойти поэтапно на протяжении около десяти лет при условии участия в этом проекте заинтересованных сторон, в первую очередь российской и европейской.