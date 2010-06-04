«Нафтогаз» рассчитался «Газпромом»

НАК «Нафтогаз Украины» произвела оплату за газ, закупленный у ОАО «Газпром» в мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза».

Согласно сообщению, НАК перечислил «Газпрому» свыше 730 млн. долл.

Компания отмечает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г., цена импортированного в мае природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнениям к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость закупленного газа ежемесячно не позднее 7-го числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6-го числа следующего месяца, 20% – до 20-го числа следующего месяца.