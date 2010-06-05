Цены на нефть в пятницу обвалились более чем на 3 доллара

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу обвалились более чем на 3 доллара на фоне негативной статистике по безработице в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 3,10 доллара - до 71,51 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 3,32 доллара - до 72,09 доллара за баррель.