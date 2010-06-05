«Нафтогаз» вчера перечислил «Газпрому» 5,8 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» 5,8 млрд. грн. за импортированный в мае природный газ.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня во время селекторного совещания под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА по вопросам расчетов за потребленные энергоносители, сообщает Правительственный портал.

«Вчера был осуществлен платеж НАК «Нафтогаз Украины» российскому «Газпрому» в объеме 5,8 млрд. грн. за потребленный страной газ в предыдущем месяце», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр добавил, что правительство выполняет свои обязательства, невзирая на существующие сложности с расчетами за газ внутри страны.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнению к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость купленного газа ежемесячно не позже 7 числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% – до 20 числа следующего месяца.