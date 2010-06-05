Вritish Petroleum выплатит 2-й транш компенсаций

Компания ВР намерена выплатить второй транш компенсаций жителям и бизнесменам штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида, пострадавших от разлива нефти в Мексиканском заливе, сообщает ИТАР-ТАСС. На эти цели концерн готов потратить до 84 млн долл, которые должны покрыть убытки и упущенные из-за аварии доходы в июне.

Заявление о намерении выплатить новые компенсации компания сделала сразу после того, как президент США Барак Обама во время поездки в Луизиану раскритиковал ВР за то, что она расходует деньги на выплату дивидендов акционерам и рекламу, но в то же время "мелочится" в отношении своих же рабочих и жителей прибрежных штатов. "Насколько я знаю, ВР заключила телевизионный контракт на рекламные ролики стоимостью 50 млн долл, чтобы улучшить имидж, страдающий от катастрофы, - заметил Обама. - Кроме того, компания, как ожидается, выплатит 10,5 млрд долл в качестве дивидендов по результатам деятельности за квартал". "Однако сейчас меня не заботит реализация ВР всех этих планов, но я должен быть уверен, что компания честна в исполнении своих моральных и законных обязанностей по тому ущербу, который уже нанесен здесь, в районе залива", - подчеркнул президент.