В "Нафтогазе" сокращают персонал под видом реорганизации

В НАК "Нафтогаз Украины" проходит сокращение персонала под видом реорганизации.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель руководителя пресс-центра компании Дмитрий МАРУНИЧ, который также попал под сокращение.

«В компании состоялась реорганизация, которой пытаются замаскировать увольнение людей, неугодных новому руководству», - сказал он.

По словам Д.МАРУНИЧА, с 500 сотрудников компании сократили 150.

Он отметил, что «убирают» также начальника пресс-центра Юрия КОРОЛЬЧУКА.

«Пресс-центра уже не существует в принципе. В нем было 3 человека, двое уже сокращены», - сообщил Д.МАРУНИЧ.

«Убирают более квалифицированных сотрудников и оставляют людей низкой квалификации», - отметил он, прибавив, что по этому поводу собирается обратиться в суд.