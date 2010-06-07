На шахте им.Скочинского в результате выброса газа 2 горняка погибли

В Донецке на шахте им. Скочинского, где вчера произошел выброс угольно-газовой смеси, двое горняков погибли, судьба еще трех остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным МЧС, выброс угольно-газовой смеси без дальнейшего возгорания произошел на шахте на горизонте 1,2 тыс. метров в 18.59 во время проведения проходческих работ комбайном.

На момент выброса в шахте находились 252 человека, на аварийном участке работали 23 горняка, из них 18 самостоятельно вышли на поверхность, 5 горняков оказались под завалом.

Работа шахты была приостановлена.

В 22.04 из-под завала был спасен 1 горняк, который во время транспортировки на поверхность скончался. В 23.54 под завалом найдено тело 1 погибшего горняка.

По состоянию на 08.00, судьба 3 горняков остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома и 5 реанимационно-противошоковых групп.