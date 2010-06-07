BP обещает восстановить Мексиканский залив в "первозданном виде"

Британская нефтяная компания BP оценивает ущерб от разлива нефти в Мексиканском заливе в 1,25 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Эта сумма включает в себя стоимость ликвидации последствий разлива, герметизации скважины, бурения дополнительных скважин, гранты прибрежным странам и выплаты по искам.

На нефтяной платформе Deepwater Horizon 20 апреля произошел мощный взрыв, за которым последовал 36-часовой пожар. Тогда погибли 11 человек и 17 пострадали. После того, как 22 апреля платформа затонула, началась утечка нефти, которая уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Власти США возложили на BP всю ответственность за произошедшее в Мексиканском заливе. В четверг официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что федеральные власти намерены предъявить компании BP первый счет в размере 69 миллионов долларов. Как сообщалось накануне, уже 37,193 тысячи исков было подано против компании, по 18 тысячам из них компания выплатила 48,4 миллиона долларов компенсаций.

В понедельник BP сообщила, что защитный сифон по откачке нефти на поверхность уже откачал 27,1 тысячи баррелей нефти и 54,7 миллиона кубических футов газа (1,5 миллиона кубометров). В настоящее время продолжается бурение дополнительной скважины, которое было начато 2 мая, она достигла глубины в 3,949 километра. Вторая скважина, бурение которой началось 16 мая, достигла глубины в 2,614 километра.

В устранении утечки принимают участие 2,7 тысячи судов, 20 тысяч сотрудников компании, экологов, представителей американских госструктур и волонтеров. В воскресенье исполнительный директор компании Тони Хейворд заявил, что BP восстановит побережье Мексиканского залива в "первозданном" виде, то есть таком, каким оно было до происшествия с буровой платформой.

На прошлой неделе операция ВР по заливу тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину для предотвращения дальнейшей утечки сырья не увенчалась успехом.