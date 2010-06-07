«Энергоатом» увеличил производство электроэнергии на 5,5%

По оперативным данным, в январе-мае текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 5,5%, или 1,923 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 36,826 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-мае т.г. увеличили выработку на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 36,735 млрд. кВт/ч.

За отчетный период Запорожская АЭС (ЗАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 4,2% – до 16,668 млрн. кВт/ч, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 20,2%, до 6,314 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 2%, до 2,785 млрд. кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – на 6,8%, до 6,693 млрд. кВт/ч.

В то же время Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС сократила выработку на 2,9% – до 7,059 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-мае сократилась на 25,6% – до 89,6 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшей в управление компании в прошлом году, в январе-мае выработано 1,243 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в январе-мае т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 34,668 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 5,8%, или 1,919 млрд. кВт/ч, больше, чем за январь-май 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-мае т.г. составила 46,1%, в мае – 51,8%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-мае 2010 года составил 73,3% против 69,4% в январе-мае 2009 года. При этом по итогам пяти месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 87,1%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,9%.

В январе-мае т.г. зафиксировано 8 учетных нарушений в работе АЭС против 4 нарушений за аналогичный период 2009 года.

Недовыработка электроэнергии на АЭС из-за нарушений составила 1,336 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

В 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.