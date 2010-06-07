Минэкономики повысило рентную плату за нефть на 26%

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за май 2010 года на 26% по сравнению с установленным для апреля т.г. – до 1,043.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в мае 2010 года снизилась до 73,7 долл. за баррель по сравнению с 82,71 долл. в апреле 2010 года.

Справка УНИАН. Корректирующий коэффициент к рентной плате за нефть рассчитывается Министерством экономики ежемесячно с учетом соотношения средней цены нефти Urals на Лондонской бирже и базовой цены нефти – 100 долларов за баррель.

Базовые ставки ренты, к которым применяется корректирующий коэффициент, утверждены законом, принятым Верховной Радой в июне 2008 года. Для нефти и газового конденсата, добываемых с глубины до 5000 м, базовая ставка ренты установлена на уровне 1529,9 грн./тонна, с большей глубины – 566,1 грн./тонна.