«Нафтогаз» будет закупать нефть и нефтепродукты без тендеров

Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» закупать нефть, нефтяное сырье и нефтепродукты без проведения тендерных процедур.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 2 июня т.г. №378), обнародованном на правительственном портале.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.