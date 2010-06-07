«Нафтогаз» будет закупать нефть и нефтепродукты без тендеров
17:20, 07 июня 2010Энергетика
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Кабмин разрешил
Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» закупать нефть, нефтяное сырье и нефтепродукты без проведения тендерных процедур.
Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 2 июня т.г. №378), обнародованном на правительственном портале.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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