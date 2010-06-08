Цена нефти изменилась разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на новостях о сокращении запасов топлива в США, происходящего на фоне укрепления американской валюты, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,07 доллара - до 71,44 долларов за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,03 доллара - до 72,12 долларов за баррель.