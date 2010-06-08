Украина и РФ создадут совместный комбинат по обогащению урана?

Россия и Украина обсуждают возможность создания на российской территории совместного комбината по обогащению урана. Об этом сообщил накануне в интервью радиостанции "Эхо Москвы" генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Сергей Кириенко.

"Мы создали рабочие группы по всем направлениям и всерьез готовы говорить о создании совместного предприятия, при котором наши украинские партнеры могут стать собственниками, партнерами, акционерами одного из наших обогатительных комбинатов. Да, завод не переедет на территорию Украины, но это будет частично и украинский завод. Они получат доступ к той технологии, которой у них сегодня нет", - пояснил глава "Росатома", передает ПРАЙМ-ТАСС.