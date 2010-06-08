РФ намерена наладить производство украинских турбин для АЭС

Россия намерена наладить на своей территории производство тихоходных турбин для АЭС, которые производятся в Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«У нас (в РФ - УНИАН) не осталось производства тихоходной турбины. Харьковский "Турбоатом" - это производство тихоходной турбины; почти на всех атомных станциях России работает харьковская турбина на сегодняшний день. Вот только сейчас, на прошлой неделе, «Силовые машины» в Санкт-Петербурге заложили новый цех, который будет производить тихоходную турбину», - сказал С.КИРИЕНКО.

В то же время он отметил, что «выстроить интеграцию» с харьковским заводом целесообразно.

«Если мы сумеем выстроить интеграцию, в том числе с харьковским "Турбоатомом", конечно, это будет эффективнее и дешевле и быстрее. Но то, что делают «Силовые машины» в Санкт-Петербурге, - а «Росатом», кстати, подписал соглашение с «Альстомом», и мы делаем тихоходные турбины в Подольске в Подмосковье, - это правильно. Нам нужна диверсификация, нам надо иметь несколько поставщиков, это всегда правильно», - сказал он.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций предприятия.