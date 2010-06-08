20-30% персонала «Росатома» составляют украинцы

При выполнении контрактов «Росатома» за границей работают 20-30% граждан Украины.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«Если вы сейчас поедете на любую нашу стройку за рубежом, поедем ли мы с вами в Бушер, или в Индию, или в Китай, мы везде 20-30% найдем граждан Украины, потому что там очень квалифицированные и профессиональные атомщики, которые, не имея заказов на Украине, работали на российских… По закону мы не можем их привлекать к стройке в России, здесь только граждане России, а в третьих странах они работают, и работают прекрасно», - сказал С.КИРИЕНКО.

Справка УНИАН. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.