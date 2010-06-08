Россия готова обсуждать добычу урана в Украине

Россия готова обсуждать совместную добычу урана в Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«В Украине сегодня есть добыча урана. Хотя основное их месторождение, Новоконстантиновское, еще не развернуто, но требуются большие деньги, и мы теоретически могли бы обсуждать возможность совместной работы по развертыванию этого месторождения», - сказал С.КИРИЕНКО.

«В Украине нет обогащения. И не будет, потому что технология обогащения - это та самая технология двойного применения, и есть международные нормы, запрещающие ее передачу в страны, которые ею не обладали», - добавил он.

По словам главы «Росатома», в этом случае обогащать уран можно на российской территории.

«Мы можем создать, и мы готовы это обсуждать с нашими украинскими партнерами - кстати, уже обсуждаем, мы создали рабочие группы по всем направлениям - мы всерьез готовы говорить о создании совместного предприятия, при котором наши украинские партнеры могут стать собственниками, партнерами, акционерами одного из наших обогатительных комбинатов», - сообщил С.КИРИЕНКО.

Он подчеркнул, что завод не переедет на территорию Украины, но это будет частично и украинский завод. По словам С.КИРИЕНКО, Украина может таким образом получить доступ к той технологии, которой не обладает.

«Заводы на нашей территории - мы можем использовать комплектующие украинские, циркониевые, прокат, ну и целый ряд деталей из циркония мы делаем сегодня на украинских предприятиях. Мы обсуждаем как возможность вхождения украинских партнеров в акционерный капитал одного из российских заводов, так и создание завода на территории Украины», - сказал глава «Росатома». При этом он напомнил, что сейчас Украина проводит тендер.

«Думаю, что мы сможем дать самое конкурентоспособное предложение с тем, чтобы на территории Украины развернуть сборочное производство», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля т.г. в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству В.ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

4 мая В.ПУТИН поручил "Росатому" не медлить с созданием российско-украинской атомной компании.

5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

*** Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.