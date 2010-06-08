Заполнение "Северного потока" произойдет за счет Украины

Обещание ОАО "Газпром" предоставить гарантии по заполнению газопровода "Северный поток" закономерно и очевидно, поскольку без этого кредиторы не будут финансировать проект, однако для Украины это означает сокращение уже с осени 2011 года объемов транзита газа на треть в течение 6-7 лет.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

"Предварительно планировалось, что "Северный поток" не будет альтернативой украинскому маршруту транзита, поскольку рассчитывался на ресурсную базу новых северных месторождений в России. Однако в связи с задержкой их освоения , в первую очередь Штокмановского, новый газопровод будет заполняться за счет перераспределения нынешних потоков через Украину и Беларусь. К этому будут побуждать и российские, и европейские кредиторы проекта с целью скорейшего возвращения вложенных средств", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Еще большее, почти полное сокращение транзита, уверен эксперт, может произойти в случае строительства "Южного потока", который является прямым конкурентом украинской газотранспортной системы.

"В этой ситуации Украине, к сожалению, проблематично рассчитывать на сегодняшние доходы от транзита российского газа – 1,2-1,3 млрд. долларов США в год, которые не являются критическими для государства. Лучше не рассчитывать и получить транзитную прибыль, чем, рассчитывая, их не получить. Однако, несмотря на строительство обходных маршрутов, шанс добиться оптимальных объемов транзита есть", - отметил эксперт.

В значительной степени все, по его мнению, зависит от последовательности украинской стороны и от готовности к партнерству российской и европейской сторон.

"Украина за счет уникальности своей ГТС, в частности подземных хранилищ газа, может предложить поставщику и потребителям самые выгодные технические и экономические условия транзита газа, которые не могут обеспечить никакие другие маршруты. Для этого необходимо в приоритетном порядке осуществить модернизацию ГТС в соответствии с декларацией, подписанной в Брюсселе 23 марта 2009 года по результатам четырех лет международных переговоров Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО", - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Любые другие варианты модернизации ГТС, убежден эксперт, менее выгодны и не принесут желаемого результата для Украины.

Напомним, президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на торжественной церемонии начала строительства газопровода в апреле т.г. заявил, что «Северный поток» гарантирует Европе надежные поставки газа из России и страхует от проблем с транзитом, «Газопровод обеспечит надежное снабжение топливом европейских потребителей, причем снабжение по приемлемым, разумным ценам», - сказал Медведев.

«Но и, конечно, гарантирует нас от некоторых проблем, которые связаны с несовершенством действующей нормативной базы, в том числе по транзиту», - сказал он.