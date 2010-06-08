Переговоры о достройке АЭС в Украине скоро завершатся

«Росатом» рассчитывает в ближайшие дни завершить переговоры по достройке АЭС в Украине.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО.

«Мы сейчас в финальной стадии переговоров. Рассчитываю, что в ближайшие дни мы их завершим: на Украине есть недостроенные атомные станции… Высокой степени готовности две, а так-то, в общем, по плану гораздо больше», - сказал С.КИРИЕНКО.

Он уверен, что эти АЭС Украина самостоятельно достроить не сможет, поскольку часть технологической цепочки оказалась на территории России - все корпусное оборудование, корпуса реакторов, теплообменники.

«Собственно, наука большая оказалась на этой стороне, и главный конструктор, и научный руководитель, и расчеты кодов - все, что связано с реакторами, на российской территории. Поэтому самостоятельно они достроить не смогут. Вместе сможем», - уверен С.КИРИЕНКО.

При этом он подчеркнул, что в Украине есть целый ряд интересных предприятий, заводов и специалистов.

Глава «Росатома» также отметил, что Россия готова будет готова оказать Украине финансовую помощь при достройке атомных энергоблоков. «На самом деле, когда мы поставляем атомные станции за рубеж, мы всегда обеспечиваем кредитную поддержку. Только по отношению к обычным нашим партнерам мы даем кредит только на стоимость российской поставки, а по отношению к Украине мы готовы дать кредит и на стоимость российской поставки, и на стоимость украинской поставки, иначе сегодня состояние бюджета Украины не позволит это делать», - сказал С.КИРИЕНКО.

По его словам, в случае завершения строительства двух блоков Хмельницкой АЭС Украина получит «миллиарды долларов инвестиций».

«Это станция высокой степени готовности, которая оперативно может быть завершена, при этом как минимум 50% поставок, если не больше, могут осуществить украинские предприятия», - сказал он.

С.КИРИЕНКО добавил, что для России это также интересно потому, что за счет целого ряда украинских предприятий «мы достраиваем свою технологическую цепочку».

«Внутри России мы без этого обойдемся, но с учетом сооружения станций в третьих странах масштаб заказа у нас нарастает, мы уже упоминали об этом - там и Турция, и Вьетнам, и многое другое, Индия, Китай. Только за последнее время мы заключили контрактов в потенциале больше чем на 20 блоков, на ближайшие 10-15 лет. Для нас возможность разместить заказы на украинских предприятиях, где, откровенно говоря, продукция подешевле, чем на российских предприятиях, а качество на целом ряде предприятий вполне может быть обеспечено на соответствующем уровне, это интересно», - сказал С.КИРИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель правления "Сбербанка России" Герман ГРЕФ сообщил, что "Сбербанк России" намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Российской Федерацией по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС ». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК « Энергоатом ». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК « Энергоатом » Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.