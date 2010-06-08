Завтра будет подписано рамочное соглашение по достройке ХАЭС

Завтра, 9 июня, в Киеве состоится подписание рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, от украинской стороны соглашение подпишет министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, от российской – генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 года Кабинет Министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК «Энергоатом». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.