Минуглепром планирует привлечь 6,4 млрд. грн. для госшахт

Министерство угольной промышленности Украины планирует привлечь 6,4 млрд. грн. для реализации проектов технического переоснащения и строительства на государственных угледобывающих предприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мингулепрома.

Согласно сообщению, в текущем году, в частности, на эти нужды планируется привлечь 1,2 млрд. грн. частных инвестиций, 1,9 млрд. грн. – с использованием инструментов лизинга, 0,5 млрд. грн. – за счет эмиссии ГП «Уголь Украины» облигаций, 0,5 млрд. грн. – кредиты под государственные гарантии. Еще 2,3 млрд. грн. на нужды развития госсектора угледобычи предусмотрено в государственном бюджете.

Средства планируется направлять на реализацию перспективных приоритетных проектов в отрасли.

Всего на период до 2015 года Минуглепром определил 63 перспективных проекта общей инвестиционной емкостью 47,3 млрд. грн., в том числе на развитие госшахт Донецкой области – 25,5 млрд. грн., Луганской – 19,5 млрд. грн., Львовской – 2,1 млрд. грн., Волынской – 0,2 млрд. грн.

В Минуглепроме отметили, что привлечение частных инвестиций в госсектор планируется осуществлять за счет использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе по договорам о совместной деятельности, соглашений о разделе продукции, создания новых предприятий.

Министерство уже подготовило проект постановления Кабмина, оговаривающий принципы и условия государственно-частного партнерства в государственном угольном секторе. Проект документа в настоящее время направлен на согласование в заинтересованные министерства и ведомства, научные организации и потенциальным инвесторам.