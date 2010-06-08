«Черноморнафтогаз» проверит буровые платформы

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства (Госфлотинспекция) разработала и рекомендовала компании «Черноморнафтогаз», которая занимается в Украине добычей и транспортировкой нефти в Черном и Азовском морях, проверить состояние технологического оборудования нефтяных буровых платформ и готовность к борьбе с аварийным разливом нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, также Госфлотинспекция рекомендовала компании провести учения руководящего состава. По результатам проверок «Черноморнафтогаз» составил комплексный план мероприятий.

Инспекция провела профилактические мероприятия с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций на буровых нефтяных платформах и возможных разливов нефти в море, а также для предотвращения экологического бедствия в морских водах в зоне ответственности Украины.