Эксперт: Отмена НДС при импорте газа сократит обязательства Кабмина

Отмена НДС при импорте газа, предусмотренная Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно налогообложения (№ 6337)», позволит правительству сократить обязательства по возмещению НДС, но ухудшит финансовое состояние "Нафтогаза". Такое мнение высказал УНИАН Алексей Молдован, старший консультант Национального института стратегических исследований

По его словам, даная норма лишает НАК права на налоговый кредит. Поскольку в прошлом году компания продавала газ внутри страны по цене ниже, чем покупала его на границе, налоговый кредит превысил НДС, начисленный компанией при реализации газа. Поэтому компания получила право на возмещение налога.

Он также отметил, что в 2009 году с целью увеличения оборотных средств НАК для расчетов с российской стороной правительство Ю.Тимошенко внепланово возместило "Нафтогазу" 8 млрд. грн. налога. Поскольку данный объем средств не входил в годовой план по возмещению НДС, автоматически на эту суму было сокращено возмещение налога остальным предприятиям.

С другой стороны, сокращение обязательств правительства по возмещению НДС высвободит дополнительный финансовый ресурс. Кабмин может потратить его на свое усмотрение: либо направить на своевременное выполнение обязательств по возмещению НДС и погашение задолженности, либо зачислить его в доходную часть бюджета.

Что касается НАК, то компания лишится одного из источников финансирования. Правительство вынуждено будет либо выравнивать импортные и внутренние цены на газ, либо искать новые инструменты покрытие убытков компании, считает эксперт.