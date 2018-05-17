Российский вариант «расщепления» украинского атома

Россия торопит власти Украины принять решение по предложенным проектам сотрудничества. Тем не менее, ни Президент, ни Кабмин пока не спешат углублять кооперацию, ограничиваясь решением только острых вопросов…

После «судьбоносных» апрельских переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной по интеграции активов в разных сферах экономики единственным существенным достижением двух сторон стало подписание долгосрочного контракта между российским «ТВЭЛом» и НАЭК «Энергоатом» на поставку ядерного топлива для украинских АЭС с 2011г. Заключение договора между Кабмином и правительством РФ о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС запланировано на 9 июня.

Притязания Кремля в атомной сфере премьер-министр России Владимир Путин огласил во время упомянутых переговоров. В частности, он предложил Киеву совместно с Москвой создать атомный холдинг, который включал бы в себя объединенную генерацию, атомное машиностроение и топливный цикл. На это предложение официальный Киев пока конкретно не ответил. В целом, атомная тема с головой ушла под занавес. Даже детали подписанного контракта между «ТВЭЛом» и «Энергоатомом» хранятся в строжайшем секрете. Параметры контракта – сроки, объемы поставок, стоимость и формулу цены стороны не комментируют ввиду договора о конфиденциальности.

Тем не менее, по неофициальной информации, контракт с ТВЭЛом был заключен на весь срок эксплуатации украинских АЭС, т.е. более чем на 25 лет. Кроме того, Россия предоставила Украине 30% скидку на топливо, что означает экономию до 1 млрд долл.

Естественно, что такая щедрость россиян небескорыстна. В частности, РФ фактически укрепилась в роли монопольного поставщика ядерного топлива на все украинские атомные электростанции (15 блоков), включая и третий блок Южно-Украинской АЭС, где проходят испытания сборки Westinghouse. Именно на контракт с этой компанией возлагались надежды в плане диверсификации поставок топлива в Украину. Разговоры о том, что «таблетки» Westinghouse не пройдут квалификацию (которая, к слову, может длиться еще 4 года), ведутся достаточно давно и теперь понятно, что они имели под собой основание.

Кроме того, под свое топливо Россия согласилась предоставить кредит в 5-6 млрд долл. для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. ЗАО «Атомстройэкспорт», российский генподрядчик по строительству АЭС за рубежом, выиграло конкурс. Приступить к строительству компания сможет достаточно быстро. В середине мая председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил о готовности банка принять участие в финансировании проекта.

На этом фоне вряд ли россияне ограничатся монопольным положением на рынке, им интересно подмять весь украинский атомпром под себя. Поэтому, накануне встречи В.Путина и В.Януковича в Стамбуле, Кремль через своего посла в Украине решил поторопить Киев.

Как заявил Михаил Зурабов, выступая в Ливадийском дворце в Ялте на заседании международного «круглого стола» на тему: «Украина и Россия: новое взаимодействие», предложения России украинской стороне по сотрудничеству в различных сферах в условиях экономического кризиса ограничены во времени. «Если на эти предложения не будет реакции в течение полугора лет, Россия будет решать, к сожалению, эти проблемы самостоятельно», - заявил дипломат.

Затем последовали заявления главы «Росатома» (куда входит ТВЭЛ) Сергея Кириенко о готовности сотрудничать с Украиной в разработке урановых месторождений, в частности, Новоконстантиновского. Также было сказано, что Россия готова рассмотреть «взаимообмен» с Украиной в атомной сфере, что не исключает приобретение активов РФ. «Мы, скорее, не скупать собираемся, а меняться активами. Скупка - это все-таки не совсем партнерство, хотя такая версия тоже возможна», - отметил глава «Росатома».

Понятно, что Россия пытается подтолкнуть Украину к принятию решения по выбору партнера для строительства завода по фабрикации ядерного топлива. Окончательный вердикт в Минтопэнерго обещают огласить осенью текущего года. К слову, соперником РФ в этом тендере выступает все та же Westinghouse.

Говоря о сотрудничестве с украинскими производителями оборудования, С.Кириенко отметил харьковский «Турбоатом», выпускающий тихоходные турбины, производство которых пока не налажено в России. Но тут же оговорился, что речь идет о диверсификации поставок, так как на территории РФ производство тихоходных турбин уже запускают «Силовые машины», кроме того, Россия создала совместное предприятие по выпуску таких турбин с Alstom в Подольске (Московская область).

В целом, складывается ощущение, что Россия решила подтолкнуть Украину к принятию хоть какого-то решения. Не исключено, что В.Путин его получит в Стамбуле. Но, скорее всего, внятного ответа не будет. Официальный Киев еще не определился с «выгодой» от такого рода альянса…

Матвей Теплов (для УНИАН)