Соколовский: Россия не откажется от «Южного потока»

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает маловероятным, что даже вполне убедительные экономические, технологические и экологические аргументы заставят премьер-министра России Владимира ПУТИНА отказаться от планов по реализации проекта по строительству газопровода «Южный поток».

Об этом эксперт заявил в комментарии УНИАН.

«Этот проект является важным инструментом российской внешнеполитической стратегии и укладывается в логику симметричного ответа и надежд Европы. Украинский интерес в этой игре, к сожалению, интересует лишь украинцев», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что Россия приложила слишком много усилий и времени для подготовки проекта к реализации, чтобы теперь отказаться от него.

«Слишком много усилий и время потратили россияне, чтобы теперь отказываться от проекта. Семь европейских стран уже оказали юридическую поддержку проекту, а Еврокомиссия – фактическую, которая заключается в молчании. На очереди – поддержка Турции на взаимовыгодных условиях», - отметил эксперт

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что позитивный результат продвижения проекта «Южный поток» обеспечит России успех в двух других проектах в Турции: нефтепровод «Самсун - Джейхан» и ядерно-энергетический комплекс.

«Оба также экономически выгодные Анкаре и не создают проблем в области национальной безопасности. «Самсун - Джейхан», в значительной мере, является альтернативой нефтепровода «Одесса - Броды» в аверсном варианте. В случае его реализации, Россия и в дальнейшем будет доминировать на нефтяном рынке Украины и соседних государств. А о Евро-Азиатском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК) нужно будет забыть. Утверждение российских технологий в турецкой ядерной энергетике – это и выгодно, и престижно для Москвы. Тем более, что речь идет о стране - члене НАТО», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Украина, считает эксперт, теперь не может противопоставить реальных альтернатив упомянутым российским геополитическим проектам, поскольку РФ фактически монопольно контролирует и газовый, и нефтяной, и ядерно-энергетический секторы украинской экономики благодаря пророссийским решениям предыдущих правительств, принятым вопреки позиции прежнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно развития украинских нефтяной, газовой и ядерной сфер.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил сегодня, что строительство газопровода «Южный поток» представляет угрозу национальным интересам Украины в энергетической сфере.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Российская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина – более двух километров. Производительность морского участка «Южного потока» составит почти 63 млрд. куб. м за год.

Для реализации сухопутной части проекта за границей с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Положениями этих документов предусмотрено создание совместных проектных компаний для выполнения ТЭО проекта и, в случае подтверждения технической осуществимости и коммерческой целесообразности, последующего проектирования, строительства и эксплуатации газопровода «Южный поток» на территориях стран-участниц.

Вчера, 7 июня, в Москве ОАО «Газпром» и компания DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) подписали устав совместной проектной компании (СПК) South Stream Greece S.A, которая создается на паритетных принципах «Газпромом» и DESFA S.A. для реализации греческого участка проекта «Южный поток».