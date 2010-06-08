Бойко: Решение о совместном с РФ управлении ГТС будет приниматься

Стамбул. Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заверяет, что возможное решение о создании международного совместного предприятия по управлению и эксплуатации украинской газотранспортной системы будет приниматься лишь при условии понимания и поддержки в украинском обществе значимости национальных интересов государства в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО заявил сегодня журналистам в Стамбуле.

Министр в очередной раз отметил, что в настоящее время идет изучение предложений российских партнеров по созданию совместного предприятия по управлению и эксплуатации украинской ГТС на паритетных условиях.

«Со стороны России – это добывающие активы, то есть месторождения; со стороны Украины – это ГТС, экспортная ее часть», - уточнил Ю.БОЙКО.

По его словам, украинская сторона сейчас тщательным образом изучает эти предложения, но не комментирует их до завершения этого процесса.

«В любом случае, никаких решений не будет до момента обсуждения в обществе и понимания, что это полностью отвечает нашим национальным интересам», - отметил министр топлива и энергетики.

В то же время Ю.БОЙКО также подчеркнул, что переговоры о создании такого совместного предприятия ведутся с российской стороной на паритетных принципах.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи глава правительства РФ Владимир ПУТИН высказал предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных основах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - сказал А.МИЛЛЕР.

По данным российских СМИ, в конце мая глава Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что ГТС Украины могут модернизировать без участия Европы. Модернизировать, а соответственно, и управлять украинскими трубами будет совместное предприятие «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», сообщали СМИ. По словам В.ЯЗЕВА, судьба трехстороннего консорциума по управлению ГТС зависит от результатов переговоров по созданию СП.