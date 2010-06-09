Нефть набирает в цене

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 8 июня, пошли вверх на фоне роста курса евро и новостях о сокращении запасов топлива в США, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,55 доллара - до 71,99 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,18 доллара - до 72,30 доллара за баррель.