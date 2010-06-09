Бойко допускает обжалование решения Стокгольмского арбитража

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допускает обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не знаком пока с решением суда. Но мы изучим все возможности апелляции и продолжение тех решений, которые, наверное, у нас будут, и примем решение, которое будет соответствовать нашим национальным интересам», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что изъятие из баланса газа страны 11 млрд. кубометров в сегодняшней ситуации недопустимо.

«Что касается сегодняшней ситуации, то я скажу, чего не будет. Не будет безумной отдачи ресурса в ущерб нашим национальным интересам, потому что отдать 11 млрд. кубометров из баланса, это невозможно», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что оценку законности операции с 11 млрд. кубометров газа, которая была проведена прежним правительством, должны дать правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).