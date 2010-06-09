Украина в мае импортировала газ по 232,86 долл. и 246 долл.

Украина в мае 2010 года осуществляла импорт природного газа по ценам 232,86 долл. за тыс. куб. м и 246 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость майских объемов природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 232,86 долл. - в первом случае и 246 долл. - во втором случае», - отмечено в сообщении министерства.

В этой связи Минэкономики снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ за май 2010 года на 18,5% по сравнению с апрелем - до 1,3129.

Как сообщалось, в апреле 2010 года Украина осуществляла импорт газа по ценам 330,3 долл. за тыс. куб. м, 332,65 долл. за тыс. куб. м и 232,86 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно ему, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2010 года цена импортируемого Украиной российского газа выросла до 305,68 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.