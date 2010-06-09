Украина и РФ подписали соглашение о достройке блоков ХАЭС

Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписано сегодня в Киеве министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО и генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергеем КИИРИЕНКО.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Как пояснил глава «Росатома» С.КИРИЕНКО, финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.

«У нас заложена очень гибкая формулировка в соглашениях: российская сторона обеспечит организацию необходимого финансирования при частичном участии в софинансировании украинской стороны. Какая-то часть из этого может быть договоренностью двух министерств финансов, а какая-то часть будет кредитами коммерческих банков. Очевидно, это российские государственные банки», - сказал С.КИРИЕНКО.

При этом он отметил, что накануне приезда в Украину он получил очередное подтверждение готовности выступить в качестве кредиторов со стороны руководства Сбербанка России.

Также С.КИРИЕНКО сообщил, что возвращение кредитного ресурса Украиной будет осуществляться не на основе договоров о разделе продукции, а за счет возврата кредитного ресурса в ходе эксплуатации новых энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель правления Сбербанка России Герман ГРЕФ сообщил, что банк намерен совместно с компанией «Росатом» принять участие в финансировании достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения между Украиной и Российской Федерацией по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС ». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК « Энергоатом ». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика. Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК « Энергоатом » Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.