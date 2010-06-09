Янукович заявляет о стабилизации ситуации в «Нафтогазе»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает стабилизацию ситуации в НАК «Нафтогаз Украины» и прогнозирует, что до конца года компания начнет расчет с кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРМАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодняшний день удалось стабилизировать ситуацию в «Нафтогазе».

«Сегодня бюджет компании сбалансирован, и «Нафтогаз» самостоятельно рассчитывается за потребленный газ перед Россией», - сказал Президент, добавив, что для этого «Нафтогаз» не берет кредиты.

Он проинформировал, что в июне будет принят окончательный финансовый план «Нафтогаза».

«И я считаю, что в этом году мы уже начнем расчет с кредиторами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.