Шматко: в России традиционная добыча газа более привлекательна

Министр топлива и энергетики России Сергей ШМАТКО считает, что добыча российского газа традиционным способом более привлекательна, чем технология добычи сланцевого газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов в рамах «правительственного часа».

По словам С.ШМАТКО, тема сланцевого газа достаточно популярна на данном этапе. Он напомнил, что в результате развития этой технологи США уже повысили добычу газа в этом году на 40 млрд. куб. м.

«В результате большие объемы сжиженного газа, которые туда традиционно поставлял Катар, перенаправлены на европейские рынки. Это привело к известным проблемам для "Газпрома", - сказал министр.

В то же время он призвал осторожно относиться к сланцевому газу и не считать, что его добыча «определяет тенденцию развития газовой отрасли мира». По словам С.ШМАТКО, тема сланцевого газа требует изучения с точки зрения экологических последствий производства и экономики.

«Мы тему эту изучали и понимаем, что те компании, которые добывают сланцевый газ и которые активно скупаются на фондовом рынке, разогретом по этому поводу, показывают с точки зрения своей операционной деятельности не очень хорошие результаты, потому что цена на газ пошла вниз. И сегодня цена на газ внутри США составляет 50 долл. за 1 тыс. куб. м. Мы, конечно, надеялись на более впечатляющие результаты», - сказал министр.

Он также скептически оценил перспективы применения этой технологии в Европе. «Мы исходим из того, что это маловероятно - потому что в Европе, на наш взгляд, более строгое отношение к экологии и там не те реальные возможности, что в США».

В то же время тема сланцевого газа более актуальна для Китая, который имеет серьезные планы по его развитию, сообщил С.ШМАТКО.

По его мнению, России в сторону технологии добычи сланцевого газа «смотреть совсем не обязательно», поскольку это «дорогое удовольствие». При этом С.ШМАТКО признал, что технология добычи сланцевого газа реально решает проблему транспортировки газа, поскольку сланцевый газ – региональный и он есть во многих местах.

«Отпадает необходимость в создании транспортных и транзитных систем. Но у нас в стране эти проблемы решены», - отметил он.

«Добыча российского газа традиционным способом по-прежнему гораздо более привлекательна, чем технология сланцевого газа», - добавил министр.