Украина «сливает» Нафтогаз?

Ситуация последних дней говорит о том, что «Нафтогаз» готовят к банкротству. Именно готовят... Основным претендентом на обладание НАК является российский «Газпром». Основанием для таких выводов могут служить ранее заявленные инициативы «друзей» и реакция Кремля на затягивание украинскими властями с принятием решения в газовой сфере - интеграция до сих пор не осуществилась, а предложение выхода российского газового монополиста на внутренний рынок Украины тоже остается фактически безответным. Видимо, именно поэтому посол России в Украине Михаил Зурабов «намекнул», что «все предложения, которые на сегодняшний день россияне формулируют украинским коллегам, конечно, имеют строго ограниченное время. Если на это предложение не будет реакции в течение полугода, года, полутора лет, Россия, к сожалению, будет решать проблемы самостоятельно». Во всем этом отслеживается, с учетом национальной настроенности новой власти, откровенная «крыша» россиян команды «регионалов» в данном вопросе. Похоже, все давно согласовано, просто не хочется очередной шумихи в стране, как это было со сдачей Севастополя, авиапрома, судостроения и предприятий ГМК. «Отбеливая» наше руководство, россияне упорно идут к намеченной цели – заполучить всю Украину и сразу.

Удар с тыла

Последней бомбой в газовом вопросе стало принятое в начале недели решение Стокгольмского арбитражного трибунала о том, что «Нафтогаз» должен вернуть 11 млрд. куб. м газа RosUkrEnergo (СП "Газпрома" и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Именно с этой компанией, точнее, с ее владельцем, вела непримиримую войну Юлия Тимошенко, пытаясь избавиться от "газовых посредников", или заменить их). К тому же, по решению суда RosUkrEnergo должна получить от НАК дополнительный объем голубого топлива в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта, вспоминается и сумма в 200 млн. долларов прежних недовольств. В целом RosUkrEnergo оценивает «штраф» в 5,4 миллиарда долларов. В цене НАК и RosUkrEnergo расходятся разительно. Первая считает долг по нынешней цене газа, а последняя – по злополучной цене от Юлии Владимировны.

Если «Нафтогаз» отдаст долг газом из ПХГ, то к зимнему периоду не сможет накопить необходимый запас, а если сойдутся на деньгах, то где их брать, знает только Господь Бог. Другими словами – прецедент на банкротство.

Правда, уже сегодня министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что допускает обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража. Главное, заметьте, «допускает».

В этой связи вызывает сомнение «внезапность» стокгольмского вердикта. Как могла власть не знать о готовящемся ударе по НАКу, вернее, как неумело замаскировали эту мрачную для Украины «неожиданность».

К выводу относительно «подарка» российской стороне в виде «Нафтогаза» подталкивают и внутренние проблемы НАКа. Как сообщал уже не один источник в компании, там идет массовое сокращение штата. Причем делается это все под видом реорганизации. «Уволены» не только неугодные, а целые департаменты!

Сценарий от друга

Подтверждением тщательно подготовленной операции по «дерибану» НАКа служат и умозаключения российских экспертов и тезисы из СМИ.

Российские «Известия» пишут: «Нафтогаз» с трудом расплатился с Россией за майские объемы газа: в субботу россиянам перечислили 730 миллионов долларов, но этому предшествовали заклинания о безденежье и тяжелом финансовом положении. Эксперты (российские) гадают, в правильном для них ключе - откуда компания вообще взяла деньги. Видимо, помогло правительство. Заплатит ли "Нафтогаз" в июне - ответа нет. Впрочем, тут нужно вспомнить недавние заявления правительства Украины, что теперь-то, с приходом новой власти, "Нафтогаз" будет систематически рассчитываться деньгами и без чрезмерных усилий.

Но беда не приходит одна. В компании ждут решения Стокгольмского арбитражного суда… Если "Нафтогаз" суд проиграет, то его, возможно, ждет банкротство… И что делать дальше? Поможет лишь слияние с "Газпромом", уверены российские эксперты».

Разве такие заявления требуют расшифровки?..

Отмазкой от четкой линии на «сливание» служило заявление сторон о создании СП на паритетной основе. Состоялась даже встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Как отмечают «Известия», «переговоры поспешили подать как договоренность, но это не так. Такой вариант не устроит «Газпром», - уверен глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, - а слияние в общепринятом понимании невыгодно Украине, ведь тогда "Нафтогаз" получит долю максимум 5-6% и одного человека в совете директоров».

И тут же намек на заменимость. Россия пугает привлечением в газовый консорциум компании типа E.ON Ruhrgas, чтобы за европоставки ответила она. «Известия» продолжают: «Есть и катастрофичный сценарий: когда начнут банкротить неплательщиков, усилит свои позиции "дочка" "Газпрома" - "Газпром сбыт Украина", прогнозирует директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, через него россияне и начнут собирать украинское "добро".

По-моему, не стоит расписывать дальнейший сценарий, российские коллеги уже постарались описать в подробностях наше будущее. Виктор Янукович как гарант Конституции уже после апогея со стокгольмским решением успокаивает общественность, мол, ситуация в НАКе стабилизировалась, до конца года компания начнет расчет с кредиторами, но это больше напоминает москитную сетку, которую набрасывают на истинные деяния, давно потерявшие здравый смысл. Даже ребенок с начальными арифметическими знаниями может подбить плачевный результат.

От советов в ушах беруши

По словам эксперта по энергетическим вопросам Богдана Соколовского, «в случае слияния (Газпрома и Нафтогаза – ред.) Россия выиграет очень серьезно…, а Украина потеряет и войдет в газовую зависимость».

По его мнению, после возможного объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» цены на газ на внутреннем рынке Украины не снизятся, а наоборот - увеличатся, поскольку Россия проводит реформу своего внутреннего рынка, доводит газовую стоимость до европейского уровня.

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут, комментируя ситуацию, отмечает, что «Газпром» очень заинтересован в повышении собственной капитализации. По данным независимых европейских экспертов, капитализация «Газпрома» составляет отнюдь не те 150-200 млрд. долл., о которых говорят В.Путин и Д.Медведев. На Лондонской бирже «Газпром» оценивают приблизительно в 130 млрд. долл., и это реальная рыночная капитализация. Достичь повышения капитализации «Газпрому» проще всего за счет поглощения «Нафтогаза», находящегося под боком у России. Именно поэтому российское руководство так настойчиво проталкивает идею об объединении двух компаний».

По его мнению, «добиться от России большего можно, но только имея четкую стратегию в отстаивании собственных интересов. Если логика «Газпрома» заключается в том, что только он имеет право продавать весь газ, транспортируемый через российскую ГТС, то и Украина должна занять такую же позицию. Конечно, существуют соответствующие договоренности с Россией, которые она не согласится пересмотреть. Но если Украина вернется к вопросу реформирования «Нафтогаза» в духе Брюссельской декларации, то созданные на его базе компании будут иметь полное право заключать с «Газпромом» новые договора. В том числе может быть поставлен вопрос о том, что Украина будет покупать у «Газпрома» газ на украинско-российской границе для последующей его транспортировки и перепродажи в страны Европы».

Но власть, по традиции, не прислушивается к экспертным оценкам. Она живет по правилам песни - нет, нет, нет, я хочу сегодня. Смущает только одно. Что мы будем «уступать», когда закончатся свободные от дружеской помощи предприятия? Хотя «уступать» не придется, все станет общим, интернациональным. Тут остается вспомнить Беларусь. Она в свое время пошла на все уступки российской стороне, дабы не упасть в долговую пропасть. Ей сулили дешевый газ за газотранспортную систему, низкие цены на нефть за открытие рынка, блага от Таможенного союза, но в итоге обещания так и остались обещаниями. Сейчас страсти в отношениях двух государств накалены до предела. Россия рвет и мечет – как же, не ублажены царские амбиции. Не переживай, северная соседка, украинская власть тебя не подведет…

Елена Быстрицкая (УНИАН)