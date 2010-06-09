Украина увеличила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-мае 2010 года увеличили добычу рядового угля на 2,4%, или 0,727 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30,791 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за пять месяцев этого года выросла на 1,6%, или 0,169 млн. тонн, – до 10,934 млн. тонн, энергетического – на 2,9%, или 0,558 млн. тонн, – до 19,856 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-мае т.г. сократили добычу рядового угля на 4,9%, или 0,804 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 15,467 млн. тонн. В частности, госшахты за отчетный период снизили добычу коксующегося угля на 10,8%, или 0,431 млн. тонн, – до 3,553 млн. тонн, энергетического – на 3%, или 0,373 млн. тонн – до 11,914 млн тонн.

За январь-май угледобывающие предприятия всех форм собственности провели 168,2 км вскрышных и подготовительных горных выработок, что на 4,2 км больше, чем за аналогичный период 2009 года.

За 5 месяцев предприятия Мингулепрома в целом отгрузили потребителям 10,490 млн. тонн товарной продукции, что на 2,5%, или 0,273 млн. тонн, меньше аналогичного показателя 2009 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле 2010 года увеличили добычу рядового угля на 4,6%, или 1,091 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,577 млн. тонн.

Справка УНИАН. Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия Украины в 2009 году сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – сократилась на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.