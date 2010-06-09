Глава правления «Сарматии» подал в отставку

Глава правления международной компании «Сарматия» Марчин ЯСТШЕМБСКИ подал сегодня заявление об отставке со своего поста и выходе из состава правления фирмы.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН в Польше.

М.ЯСТШЕМБСКИ, с 2008 года возглавляющий правление созданной для развития проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) компании, отказался назвать причину своей отставки.

«Не хочу об этом говорить. Точно не сегодня», - сказал он.

В то же время М.ЯСТШЕБСКИ, который работал в компании с 2006 года, заверил, что отставка не связана с намерением акционеров ввести ротационное руководство фирмой, проблемами в компании или его отношениями с польским акционером в «Сарматии» - компанией Pern Przyjazn.

«Сама компания развивается очень хорошо», - заявил он, напомнив, что в начале текущего года «Сарматия» подписала предварительный договор о дофинансировании проекта за счет средств Европейского Союза.

М.ЯСТШЕМБСКИ выразил уверенность в том, что за ближайший год «Сарматии» удастся сформировать пул инвесторов для реализации проекта ЕАНТК.

«Я убежден в этом. Если большее ТЭО (технико-экономическое обоснование) показало его выгодность, то очень бы удивился, чтобы меньшее не показало», - сказал он.

Глава правления добавил, что акционеры не поддержали идею украинской «Укртранснафты» ввести ротационное назначение главы правления «Сарматии».

Как сообщал УНИАН, акционеры «Сарматии» планировали на собрании 17 июня рассмотреть вопрос введения ротационного руководства компанией.

Справка УНИАН. Созданная летом 2004 года «Укртранснафтой» и польской Pern «Сарматия» в 2008 году получила новых акционеров из Азербайджана, Грузии и Литвы, которые сейчас владеют по 24,75%, кроме литовской Klajpedos nafta, владеющей 1%.

Фирма за свои средства провела ТЭО проекта ЕАНТК для поставок каспийской нефти в страны Евросоюза с использованием украинского трубопровода «Одесса-Броды», результаты которого были представлены в мае 2009 года.

Для реализации проекта необходимо найти дополнительное финансирование, поскольку на сегодня «Сарматия» имеет только предварительный договор о финансировании 25% стоимости постройки польского участка ЕАНТК по программе помощи Евросоюза Польше.

Остальные средства компания планировала привлечь от ЕБРР, коммерческих банков, стратегического инвестора, у самих акционеров или через фондовый рынок.