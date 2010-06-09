БЮТ инициирует создание ВСК по возврату газа «РосУкрЭнерго»

Фракция БЮТ будет инициировать создание в парламенте временной следственной комиссии по незаконному возврату 11 млрд. кубометров газа компании «РосУкрЭнерго» по результатам рассмотрения дела в Стокгольмском арбитраже, а также обратится в международные организации по расследованию фактов коррупции новой власти.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"В то время, когда я работала премьер-министром, мы привлекали специальную компанию, которая занимается такими расследованиями мегакоррупционных сделок на уровне правительств других государств. Я думаю, что мы вновь обратимся в эту международную структуру и будем просить, чтобы они проанализировали ситуацию и сообщили миру, что в Украине разворачиваются мегакоррупционные сделки", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ констатировала, что "эти сделки исчисляются не миллином-двумя-тремя, а миллиардами долларов, и они стали реальностью на сотый день правления ЯНУКОВИЧА".

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО выразила сомнения по поводу заинтересованности парламентской коалиции в решении этого вопроса в интересах Украины. "Но в этом парламенте кому эта специальная следственная комиссия нужна? Кто будет стоять сегодня на государственных интересах?" – риторически спросила она.

Лидер БЮТ сообщила, что ее команда попытается решить этот вопрос, подав соответствующие иски в украинские суды. "Мы, безусловно, будем обращаться в суды отечественные, но найдем ли мы в наших украинских судах хоть какую-то толику правосудия после того, как будет завершена до конца реформа, которая является зачисткой системы судопроизводства в нашем государстве?" – добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Единственным путем решения проблемы Ю.ТИМОШЕНКО считает коренное изменение власти в Украине. "Чтобы еще раз вернуть стране ту властную команду и те политические силы, которые могут все же решать все без тех элементов раздора, которые были. Я верю в то, что именно срочные или, если решит так общество и обстоятельства, досрочные, но парламентские выборы должны стать основой для возвращения страны на логичный, правильный путь развития, путь европейского демократического государства", - заявила она.