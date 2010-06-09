Отставка председателя правления «Сарматии» стала неожиданностью

Заявление об отставке председателя правления международной трубопроводной компании «Сарматия» Марчина ЯСТШЕМБСКОГО стало неожиданностью для акционеров компании, созданной для развития проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил информированный источник.

«Для нас это (отставка – УНИАН) неожиданность», – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что не располагает информацией о причине отставки, однако предположил, что она может быть во взаимоотношениях М.ЯСТШЕМБСКОГО и компании PERN Przyjazn, которую он представлял в «Сарматии» с 2008 года.

По словам источника, в январе этого года акционеры «Сарматии» по инициативе PERN Przyjazn изменили устав компании, благодаря чему польская компания, как и другие акционеры, получила право сменить своего представителя.

Согласно ранее действующим процедурам, председателя правления, который был представителем Польши, могли уволить только при согласии всех акционеров, в то время как другие акционеры могли сменить своих представителей (простых членов правления), отправив соответствующее письмо в адрес правления и других участников компании.

В то же время, источник отметил, что до сих пор PERN Przyjazn не воспользовалась этим правом.

Также собеседник агентства опроверг слова М.ЯСТШЕМБСКОГО о том, что акционеры якобы отказались от идеи ввести ротационное назначение председателя правления «Сарматии», которое инициировала «Укртранснафта».

«Есть проблемы сугубо технического характера», – сказал он, отметив, что такие изменения в уставе должны быть согласованы с профильными министерствами стран, которым подчинены компании – акционеры "Сарматии".

По данным источника, польская PERN Przyjazn якобы не успевала согласовать этот вопрос до ближайшего собрания акционеров, назначенного на 17 июня т.г. Источник отметил, что другие акционеры поддерживают эту идею, и не исключил, что в случае согласования данного вопроса польской стороной решение еще может быть принято.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель правления «Сарматии» Марчин ЯСТШЕМБСКИЙ подал заявление об отставке со своего поста и выходе из состава правления компании, отказавшись назвать причину своего решения.

Справка УНИАН. По 24,75% акций «Сарматии» принадлежат государственным украинской «Укртранснафте», польской PERN Przyjazn, азербайджанской Socar и грузинской GOGC.

1% акций компании принадлежит литовской AB Klajpedos nafta.